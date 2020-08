Durante a noite do último sábado (22), os policiais militares do 10º Batalhão impediram o acontecimento de um baile funk clandestino que acontecia no bairro São Gabriel, em Guarapari. O evento contava com a presença de mais de 100 pessoas e diversos tipos de drogas.

Ao receberem uma denúncia de que um baile funk ilegal estaria sendo realizado no município de Guarapari, sem os trâmites necessários para manter a segurança de todos que estavam no local, os militares do 10º Batalhão se deslocaram até o lugar que o evento estava sendo realizado, e fizeram a abordagem.

O motivo da abordagem dos policiais militares no local foi, além da falta dos trâmites legais, a portaria estadual, que declara que eventos que provoquem aglomerações de pessoas estão proibidos durante a pandemia do novo coronavírus.

No baile funk, os agentes encontraram diversos tipos de drogas, em quantidades variadas. Foram apreendidos 4 pinos de cocaína, 7 buchas de maconha, 2 pedras de crack e 6 frascos de loló, o dono do local e os organizadores do evento também foram identificados e levados para a 5ª Delegacia Regional de Policia Civil em Guarapari para prestar esclarecimentos.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.