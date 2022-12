A chuva não para no Espírito Santo. Até agora já são mais 735 pessoas fora de casa. Na cidade de Aracruz te 150 desalojados (fora de casa) e 84 desabrigados (casa destruída ou com danos, precisando de abrigo). Lingares tem 133 desabrigados.

Viana é a cidade da Grande Vitória onde mais choveu em 24 horas no Espírito Santo, segundo a Defesa Civil Estadual. Ela tem 146,8 mm de chuvas acumulados. Depois dela vem a cidade de Anchieta, no sul do Estado, com 102,4mm. Em Viana um idoso morreu soterrado no bairro Jucu. Ele estava com a esposa que foi socorrida com vida. Mas o idoso não resistiu.

Em Guarapari a chuva forte atinge toda a cidade, com impactos ainda mais profundos na região rural da cidade. Buenos Aires, Rio claro e outras comunidades estão alagadas ou ilhadas.

Rodovias. Nesta quinta-feira (1º), trechos da BR 101 foram interditados em Viana e Aracruz. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há quatro pontos de interdição, sendo dois totais, na BR-101, e cinco pontos de interdição na BR-262. As interdições totais na BR-101 são nos municípios de Aracruz e Linhares, nos quilômetros 170 e 171, por conta de erosão na via.

Na BR-262, no km 16, em Viana, houve queda de barreira, causando interdição total da via. Além disso, há outros quatro pontos de interdição parcial, provocada por queda de árvores e deslizamentos de terra.

Mais chuvas. Existe a previsão de mais chuva em todo o Espírito Santo nas próximas horas. O Estado tem 26 alertas vigentes, emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Os avisos, de risco alto e moderado, são para risco de movimento de massa e risco hidrológico