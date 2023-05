Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo (07) na BR 101, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, após pegar sua filha de dois anos sem o consentimento da mãe, de quem ele está separado e tem uma medida protetiva contra ele por violência doméstica.

Cerco. Os agentes da PRF foram informados sobre a ocorrência de um homem que teria invadido a casa da ex-mulher, na Serra, e retirado a filha do local onde reside com a mãe. O homem teria quebrado a porta para entrar na casa. Após ser informada, a polícia montou um cerco próximo ao trevo de Piúma e conseguiu interceptar o veículo do suspeito.

Avó. Na abordagem, o pai afirmou que está em processo de separação e havia pegado a filha para levar à casa de sua mãe em Piúma. Não houve tentativa de fuga por parte do acusado e ele disse aos policiais que seria um procedimento comum buscar a criança para levar até a residência da avó.

O homem e a criança foram encaminhados para a Delegacia da Mulher em Vitória, onde o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, invasão de domicílio qualificada pelo emprego de violência, descumprimento de medida protetiva e submissão da criança a constrangimento, vexame ou humilhação.

Segundo a corporação, o suspeito será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome do acusado não está sendo divulgado para que a menina não seja identificada. Em entrevista à imprensa, o pai criticou a legislação e argumentou que a Justiça deveria facilitar aos pais terem acesso aos filhos.