Na noite deste domingo (17), um homem morreu após ser atacado em sua própria residência pelo seu cachorro da raça pitbull. O jovem, identificado como Jeferson Gomes dos Santos, de 24 anos, sofreu graves ferimentos no pescoço e no rosto, e morreu no local. O caso aconteceu no bairro Aviso, em Linhares.

Família. Segundo apurações da TV Gazeta, o boletim de ocorrência da Polícia Militar informou que equipes foram acionadas para prestar assistência à situação em apoio ao Corpo de Bombeiros. Familiares relataram às autoridades que, no momento do ataque, além de Jeferson, estavam na casa sua companheira, que está grávida, os três filhos menores do casal e uma idosa acamada. Todos saíram da residência visando garantir sua segurança, enquanto o cão ficou isolado em uma parte do quintal.



Ainda não foram divulgados detalhes oficiais sobre as circunstâncias que levaram ao ataque do animal, nem sobre possíveis motivos que o teriam desencadeado.

Segundo ataque. Moradores locais, embora tenham preferido não conceder entrevistas, relataram à reportagem da TV Gazeta que o mesmo cachorro já havia atacado Jeferson em novembro do ano anterior, causando-lhe um ferimento grave em uma das orelhas. Vizinhos disseram já terem ouvido e visto o animal ser agredido pelo tutor.

O corpo de Jeferson foi encontrado na área de serviço da residência, já sem vida. Posteriormente, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para a realização da necropsia, antes de ser liberado aos familiares.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares orientaram a família a contatar o Centro de Controle de Zoonoses do município a fim de esclarecer a responsabilidade pela guarda do animal, visto que não demonstraram interesse em mantê-lo após o episódio.