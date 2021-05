Um homem foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (25) em Guarapari. De acordo com as informações até o momento, o crime ocorreu na Rua Vital Brasil, no bairro Kubitschek. O corpo do homem, que foi vítima de vários disparos de arma de fogo, ficou caído na rua.

Segundo moradores, o homem foi identificado pelo nome de Yuri e seria bastante conhecido no bairro por supostamente cometer alguns delitos. A polícia está no local, aguardando a perícia e ainda não tem informações dos autores do crime.