Guarapari investe em estruturas elevadas para reforçar trabalho dos guarda-vidas na Praia do Morro

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou a implantação de seis novos postos elevados de observação para as equipes de salvamento marítimo na Praia do Morro. A iniciativa funciona como um projeto-piloto para modernizar a infraestrutura da orla e melhorar as condições operacionais dos guarda-vidas durante os atendimentos na faixa de areia e no mar.
As novas estruturas substituem o modelo aberto utilizado atualmente. Com cobertura e plataforma elevada, os postos oferecem abrigo contra sol e chuva, além de um espaço reservado para o armazenamento seguro de pertences e equipamentos de trabalho.
Reivindicação histórica e resposta rápida
A construção das unidades atende a uma demanda da categoria, surgida após alterações urbanísticas na orla que resultaram na remoção das antigas estruturas fixas do local. Segundo o coordenador de Salvamento Marítimo, Genildo Rosa Vieira:
“Antes nós tínhamos quatro postos em alvenaria e, com as mudanças na nova Praia do Morro, esses postos foram retirados. Desde então, sempre tivemos a expectativa de que novas estruturas fossem construídas. Agora, a Prefeitura está colocando esse projeto em prática, e isso representa uma conquista importante para a equipe.”
A elevação da estrutura também permite ampliar o campo de visão dos agentes sobre os banhistas, auxiliando na identificação precoce de afogamentos e situações de risco. Para o guarda-vidas Marcos Felipe, a mudança otimiza a prontidão da equipe em emergências:
“Facilita em vários sentidos. Na chuva, no frio, teremos um local para nos proteger e também para guardar nossos pertences, como celulares e roupas. E, quando precisamos fazer um resgate, a resposta tem que ser imediata. Como é uma situação emergencial, precisamos sair correndo, e ter tudo organizado no posto facilita bastante.”
Avaliação e expansão para a orla
Nesta primeira fase, as seis unidades instaladas na Praia do Morro serão monitoradas para avaliar a eficiência do modelo e o uso diário pelos servidores. A Administração Municipal informou que estuda expandir o projeto dos postos elevados para outras praias da orla de Guarapari após a fase de testes.