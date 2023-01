Uma noite com um crime terrível em Guarapari. Uma mulher identificada como Genizia Gianizelli Machado Santos, de 52 anos, foi assassinada na noite de ontem (3), a facadas pelo próprio marido. o Crime aconteceu por volta das 19h no bairro Lagoa Funda.

O homem acusado do crime se feriu com a faca e foi para a UPA. O médico que o atendeu disse que ele teve cortes superficiais no pescoço e no pulso. Após ser liberado, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Guarapari. Ele que tem 56 anos, teria se ferido com intuito de fingir ter agido em legítima defesa.

Para a TV Gazeta, familiares da vítima contaram que entraram na residência onde o casal morava e tentaram tirar a faca da mão do suspeito para evitar o crime, mas a mulher já estava morta no banheiro.

Ainda segundo A Gazeta, a vítima se relacionava com o suspeito havia cerca de um ano e tentava terminar o relacionamento. Parentes contam que ele sempre foi muito agressivo e ciumento com a mulher. Na tarde desta terça-feira (3), antes de ser assassinada de forma brutal, ela teria dito a uma irmã que queria se separar, mas o companheiro não aceitava o término.

O filho contou à reportagem que a mãe tinha o sonho de comprar um sítio no interior de São Mateus para ficar mais perto da família. A Polícia Civil informou que o suspeito conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.