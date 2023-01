Um hotel inaugurado em 1979 e que já foi referência no passado, localizado em uma das praias mais belas de Guarapari, está de volta em grande estilo e sob nova direção. Estamos falando do novo Hotel Gaeta localizado no balneário de Meaípe e que foi totalmente repaginado e modernizado.

O hotel estava sem funcionar há quase 10 anos e foi comprado pelo empresário Adilson Garbo, que fez uma reforma completa e inaugurou com grande sucesso, as novas instalações no mês de dezembro de 2022.

Com as obras o Hotel Gaeta ganhou 12 novos apartamentos, totalizando 75 suítes; contando ainda com piscina, bar, SPA, sauna, coworking, academia, brinquedoteca e centro de convenções. Atento as modernidades o hotel ainda tem uma vaga e carregador para carro elétrico. Tudo muito especial, desde a decoração até o cuidado com cada detalhe – para que você e sua família desfrutem experiências únicas – com conforto e tranquilidade.

O destaque dos apartamentos é que 28 deles tem uma vista inesquecível e paradisíaca para o mar, de dentro do próprio banheiro. Com isso, os hospedes poderão tomar banho curtindo essa linda e única visão do mar de Meaípe. Veja algumas fotos da estrutura.

Os quartos do hotel ainda têm um toque especial com 60 lindas imagens feitas pelo artista multimídia Marcelo Moryan – também responsável pelo marketing do hotel e criação da nova marca – São fotos de paisagens, recursos naturais, manifestações culturais e da gastronomia capixaba. Ao lado dos quadros, um QR code vai dar aos hospedes informações históricas e culturais sobres as fotos. Veja algumas fotos dos quartos.

Se você pensa em vir a Guarapari neste verão 2023, e está pensando onde se hospedar, não restam dúvidas que a melhor e mais nova opção é o novo Hotel Gaeta. Uma experiência única e inesquecível.

Faça a sua reserva!

📍 | Meaípe – Guarapari – ES.

📱 | (27) 99644 1736

☎ | (27) 3010 3765 | 3010 3765

www.gaetahotel.com.br