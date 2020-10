O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, abre oportunidades de trabalho voltadas para Pessoas Com Deficiência (PCDs) em diversos setores da unidade. Para participar do processo seletivo é desejável que o candidato tenha Ensino Fundamental completo, além de laudo médico atual (até um ano).

Serão ofertadas 40 vagas para o cargo de auxiliar de Serviços de Apoio para PCDs em diversos setores da unidade hospitalar. Atualmente, mais de 80 trabalhadores com deficiência compõem o quadro de funcionários, sendo um dos compromissos da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), organização social que administra o Hospital Dr. Jayme, no acolhimento e garantia do acesso ao emprego a esses profissionais.

Nós buscamos oportunizar não apenas mais vagas de trabalho, mas mostrar a essas pessoas que elas são capazes de desenvolver as atividades propostas e que a deficiência não é objeto de desqualificação e impedimento. O trabalho desempenhado é de grande valia para o hospital como um todo e a dedicação de cada um é o mais gratificante para a direção”, destacou o diretor geral do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Rogerio Simões Griffo.

As barreiras são vencidas com dedicação e comprometimento. “Nós procuramos adequar o ambiente a cada tipo de deficiência. O trabalho de inclusão é fundamental para que as habilidades sejam realçadas. Além disso, procuramos estreitar os laços de convívio social”, afirmou Griffo.

Para se candidatar, os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para cadastrarem os currículos na aba “Trabalhe Conosco”.

As vagas

Número de vagas: 40

Cargo: auxiliar de Serviços de Apoio (pessoa com deficiência)

Setor: diversos

Requisito: desejável Ensino Fundamental completo, laudo médico atual (até um a