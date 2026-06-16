Quer ajudar a preservar Itaúnas? Parque Estadual abre vagas para voluntariado ambiental

Quem deseja vivenciar a rotina de uma das reservas naturais mais famosas do Espírito Santo e contribuir diretamente com a preservação do meio ambiente tem até o dia 21 de junho de 2026 para se candidatar. O Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) está com inscrições abertas para o Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação, com foco no Parque Estadual de Itaúnas, localizado em Conceição da Barra.

Ao todo, estão sendo ofertadas quatro vagas para atuação temporária, que ocorrerá entre os dias 30 de junho e 30 de julho de 2026.

Os candidatos selecionados terão a oportunidade de se engajar em diversas frentes de trabalho essenciais para a manutenção da unidade. Entre as atribuições previstas estão o atendimento e orientação de turistas, o desenvolvimento de ações de educação ambiental, a criação de conteúdos para a comunicação digital, além do monitoramento ecológico da região, apoio operacional e participação em mutirões de limpeza.

Terence Jorge Nascente, servidor do Iema e responsável pelo programa, destaca que a iniciativa vai muito além do suporte técnico, funcionando como uma verdadeira escola de conscientização.

“Mais do que colaborar com as atividades do Parque, o voluntariado proporciona uma vivência direta com a conservação ambiental. É uma oportunidade de aprendizado, troca de experiências e formação de multiplicadores da proteção das nossas unidades de conservação”, ressaltou o coordenador.

Os interessados devem preencher o formulário online até o prazo estipulado. O resultado com os nomes dos selecionados será divulgado no dia 23 de junho de 2026.

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