A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza no dia 17 de outubro, a segunda etapa da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos na área urbana.

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) serão distribuídas em pontos fixos de vacinação. O Dia D será no dia 24 do mesmo mês.

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que ataca cães, gatos e outros mamíferos, que não estão protegidos com a vacina. Uma vez infectados, eles podem transmitir a raiva para outros animais e para os humanos, tendo como característica uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%.

O contágio ocorre principalmente através de mordedura, arranhadura ou pela saliva de animais infectados com a doença.

A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais e consequentemente, a raiva humana.

É responsabilidade de todos os proprietários de animais participar da campanha contra raiva. A vacina serve para proteger não só a saúde do seu bichinho, mas a sua também.

Essa é a hora de retribuir toda alegria que seu amigo traz para sua vida, não esqueça de vacinar o seu cão ou gato. Todo mundo sai ganhando, inclusive você!

Importante saber:

A partir dos três meses de idade, cães e gatos saudáveis devem ser vacinados contra raiva;

A vacinação é anual;

Cães e gatos devem estar saudáveis, animais com diarreias, em tratamento ou convalescendo de cirurgias devem aguardar a recuperação;

Ofereça água e alimentação, normalmente, após a vacinação;

Banho deve ser normal.

Com informações da prefeitura.