Tempestade, ventos de até 60 km/h e granizo: confira a previsão do tempo para o ES

Os capixabas que planejam atividades ao ar livre devem redobrar a atenção: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para tempestades cobrindo 58 cidades das regiões Centro e Sul do Espírito Santo. O alerta segue válido até as 23h59 desta sexta-feira (12).

De acordo com o órgão meteorológico, o volume de chuva pode atingir entre 20 e 30 mm/h, acumulando até 50 mm ao longo do dia. O fenômeno deve vir acompanhado de ventos intensos (entre 40 e 60 km/h) e possibilidade de queda de granizo.

Embora o risco geral seja considerado baixo, o Inmet reforça que pancadas isoladas de chuva forte podem causar transtornos locais.

Riscos Previstos e Recomendações de Segurança. O instituto adverte para a possibilidade de interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos urbanos e danos leves em plantações.

Para garantir a segurança, siga as orientações das autoridades:

Aparelhos elétricos: Evite utilizar eletrodomésticos e eletrônicos conectados diretamente às tomadas durante a tempestade.

Ventos fortes: Não se abrigue debaixo de árvores (devido ao risco de queda e descargas elétricas).

Veículos: Não estacione automóveis próximos a torres de transmissão, postes ou placas de propaganda.

Emergências: Em caso de problemas graves, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Municípios Capixabas Sob Alerta. A lista divulgada pelo Inmet abrange mais de cinquenta cidades do território capixaba, incluindo toda a Região Metropolitana e as serras: