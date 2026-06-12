Tempestade, ventos de até 60 km/h e granizo: confira a previsão do tempo para o ES

Os capixabas que planejam atividades ao ar livre devem redobrar a atenção: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para tempestades cobrindo 58 cidades das regiões Centro e Sul do Espírito Santo. O alerta segue válido até as 23h59 desta sexta-feira (12).
De acordo com o órgão meteorológico, o volume de chuva pode atingir entre 20 e 30 mm/h, acumulando até 50 mm ao longo do dia. O fenômeno deve vir acompanhado de ventos intensos (entre 40 e 60 km/h) e possibilidade de queda de granizo.
Embora o risco geral seja considerado baixo, o Inmet reforça que pancadas isoladas de chuva forte podem causar transtornos locais.
Riscos Previstos e Recomendações de Segurança. O instituto adverte para a possibilidade de interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos urbanos e danos leves em plantações.
Para garantir a segurança, siga as orientações das autoridades:
- Aparelhos elétricos: Evite utilizar eletrodomésticos e eletrônicos conectados diretamente às tomadas durante a tempestade.
- Ventos fortes: Não se abrigue debaixo de árvores (devido ao risco de queda e descargas elétricas).
- Veículos: Não estacione automóveis próximos a torres de transmissão, postes ou placas de propaganda.
- Emergências: Em caso de problemas graves, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Municípios Capixabas Sob Alerta. A lista divulgada pelo Inmet abrange mais de cinquenta cidades do território capixaba, incluindo toda a Região Metropolitana e as serras:
Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.