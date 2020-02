O Município de Iconha, cidade foi uma das mais atingidas pelas chuvas no ES divulgou que está suspendendo as doações para a cidade. De acordo com a prefeitura “O Município de Iconha vem a público agradecer a solidariedade recebida de todos os brasileiros, em especial dos capixabas neste momento tão difícil de calamidade pública ocasionado pelas enxurradas do último 17 de janeiro.

Tornamos público, que está suspenso a partir de hoje, 02 de fevereiro o recebimento das doações de alimentos, material de limpeza, higiene pessoal, colchões e roupas na Central de Recebimento – (ASCAMES).

Fazemos um apelo: que as doações que seriam enviadas para Iconha, sejam entregues aos outros municípios afetados pelas chuvas no Espirito Santo ou Minas Gerais.”