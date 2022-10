Continua neste sábado, 08, em Iriri, balneário de Anchieta, a programação da 24ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar no Restaurante Spettus. E a partir da próxima quarta (12) até domingo (16) o festival acontece na praça de eventos com diversos estandes, música e aulas de gastronomia.

E este ano o evento vem com novidades. Uma delas é que agora os participantes vão poder montar seus pratos com o self-service de Frutos do Mar. No cardápio há moqueca de peixe, bobó de camarão, arroz de polvo, feijoada de frutos do mar, camarão com catupiry, mariscada e salada diversas.

E os empreendimentos participantes estão com pratos saborosos. O restaurante Cozinha do Pescador vem com a novidade de uma super porção “Prato do Festival”, com filé de peixe, camarão, salada, farofa e molho especial, serve de 2 a 3 pessoas, por R$ 99,99.

Outra inovação da edição de 2022 vem do restaurante Delícia Mineira, que apostou na ideia do Self-service de comida japonesa. Também durante o festival o Chef Gilson Surrage irá comercializar seus famosos pratos na versão individual, entre eles, Paella e Pérola do Mar por R$ 45,00.

A tradicional e maravilhosa lagosta gratinada do restaurante Sabores do Mar, também está no cardápio. O estabelecimento conta também com a opção individual de bobó de camarão na panelinha de barro por R$ 29,99.

Já a Casa das Porções oferece uma deliciosa tilápia empanada acompanhada de salada, farofa e molho especial por R$74, 99 e Peroá Turbinada que serve de 2 a 3 pessoas, vem com 2 peroás, fritas, aipim, banana, salada, farofa e molho especial no valor de R$ 109,99.

O festival conta com a estreia das chefs Suzy e Fernanda. No cardápio das estreantes há opção de pratos individuais como: filé de peixe ao molho de alcaparras com purê de banana da terra por R$ 40,00. Outro prato que promete ser um sucesso é o Gratinado Imperial que serve duas pessoas e leva arroz, camarão,alho poró,bacon,catupiry,creme de leite,ervilha,noz moscada,vinho branco,queijo parmesão,mussarela e batata palha o valor é R$ 120.00

E durante o evento no balneário têm mais novidades! A Pousada da Memeia lança o prato “Memeia é massa”, com opções de massas caseiras e vinho.

A diretora de eventos da Associação Iriri Vivo, Andrea Braga, ressalta que nesse ano a aposta do festival foi na gastronomia bem variada. “Os box de alimentação do evento estarão com pelo menos dois pratos principais e seus acompanhamentos, além de porções para quem quiser degustar com um bom chopp ou drinks. O ponto alto com certeza será a diversidade em frutos do mar”, destaca Andrea.

Além disso os participantes do festival também irão poder desfrutar de opções de drinks, chopes artesanais do Buena Onda Brew Pub, Beer Bike e SeaHop Cervejaria. Todos com diversos tipos de chopp, incluindo o de vinho.

A edição deste ano promete ser inesquecível. Tudo vem sendo preparado para receber os moradores de Anchieta e turistas com muito carinho”, conta o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer.

Outra novidade nesta edição será um bar da associação Iriri Vivo, onde haverá opções de sobremesas, sorvetes, artesanatos e uma amostra bem legal em um estande da Faculdade Exponencial Cursos/ EAD Anhanguera.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

08/10 | SÁBADO

Festival Capixaba de Frutos do Mar no Restaurante Spettus

Ex-press” mostrando prato de contemplação “Filé de peixe ao molho de camarão”. Continuando com as histórias do Festival.

19h | Show com Quintal e Samba.

12/10 | QUARTA Abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar

18h | Abertura oficial com as autoridades

18h30 | Aula show kids com o Davi Pires, apresentando o “Trenette

Al Pesto”- Filme “Luca”, que passa na Riviera Italiana.

19h | Aula show com os chefs Gilson Surrage e André Guerra.

20h | Show com Henrique Cabral e Trio

23h | Show com a banda Kalicanto

13/10 QUINTA Festival Capixaba de Frutos do Mar

18h | Abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar com

as autoridades presentes.

19h | Aula show com a chefe Silvana, professora de gastronomia

na escola EFTUR, com o prato “Xareu a Pagé Guaçú”

20h | Voz e violão com Duda Felipe

23h | Show com a banda Mundo e Companhia

14/10 | SEXTA

12h | Abertura da Praça Festival Cap. Frutos do Mar com autoridades presentes.

13h | Banda Inaê

17h | Kakalo Ribeiro

19h | Apresentação de dança com as alunas do Estúdio JC Dance-Prof. Janili

20h | Aula show com Amilton Junior Martins e convidados

21h | Sax com Kakalo Ribeiro

23h | Show com a banda Pele Morena.

15/10 | SÁBADO

12h | Abertura da Praça Festival Capixaba Frutos do Mar com as autoridades presentes.

13h | Aula Show com Gilson Surrage homenageando as merendeiras, mostrando o projeto que toda sexta-feira, servem na Escola “Moqueca de Filé de peixe com pirão e arroz”.

14h | Voz e Violão – Paulo Bozan

18h | Apresentação da “Fanfarra da Escola Manoel de Paula

Serrão”.

Concurso de desenho, poesia e redação do Festival Cap. de Frutos

do Mar em Iriri/Anchieta-ES

Tema

“‘No Festival Capixaba de Fruto do Mar de Iriri, as escolas

Alpoim- O antigo “Tom e Jery”

Homenagem dos nossos professores

20h30 | Aula show com os chefs da Faculdade São Camilo – Claudiane e alunos

23h | Show com a banda Marcelo Ribeiro e Banda.

16/10 | DOMINGO Festival Capixaba de Frutos do Mar

12h| Abertura da praça do festival Cap. com Show da Eliana Sabino “Tributo a Alcione”

15h | Show de Talentos e Palco Livre, Voz e Violão com Delcimar.

18h | Fechando a Praça Festival Cap. de Frutos do Mar com a foto oficial de todos os participantes.

22/10 | SÁBADO Festival Capixaba de Frutos do Mar no Restaurante das Acácias

19h| Aula show com o prato “feijoada de frutos do Mar” e o

fechamento do Mês de outubro e o mês do Festival.