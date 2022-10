A busca por segurança é contínua em Guarapari. O 10º Batalhão da Polícia Militar apresentou nesta sexta-feira (07), os números referentes ao mês de setembro.

De acordo com os dados apresentados, no total, 533 operações foram realizadas no âmbito da Unidade. Destas, 54 resultaram em apreensão de entorpecentes e 119 pessoas foram detidas. Além disso, as equipes obtiveram êxito em retirar 07 armas de fogo ilegais das ruas e recuperar 09 veículos com restrição de furto/roubo.

O tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão parabenizou o resultado operacional obtido pela dedicação do efetivo e reforçou a importância da participação da comunidade em denunciar movimentações suspeitas pelo disque denúncia 181.