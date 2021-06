Nesta última semana, o Brasil inteiro ficou atento às notícias sobre o serial killer de Brasília, Lázaro Barbosa, suspeito de matar diversas pessoas e ter cometido a chacina em Cocalzinho, crimes que, para a polícia, mostram clara crueldade envolvida. O pai dele, Edenaldo Barbosa Magalhães, durante entrevista ao Correio Braziliense, não discordou, e chegou a comentar que o filho “Não é gente, é um monstro da pior espécie”.

O pai foi procurado para dar entrevista ao jornal online Correio Braziliense durante esta semana, quando o caso de Lázaro tomou proporções nacionais e envolveu uma caçada com mais de 200 policiais de diversas áreas, como civis, militares, federais, penais e rodoviários federais.

Edenaldo, que se aposentou por invalidez após sofrer um AVC, tem outros três filhos, vindos de um relacionamento posterior ao que teve com a mãe de Lázaro, e tem medo do que pode acontecer com a família, chegando até mesmo a pedir para que o filho nunca mais seja solto.

“Eu não quero ele solto jamais. Porque estou com medo dele fazer mal a mim e a minha família. Olha só o que ele tá fazendo com todo mundo. O que mais me dói é o desespero que aquela família sentiu e o que ele fez com aquela pobre mulher. Isso não é gente. Isso é um monstro da pior espécie”, disse o pai.

Que continuou contando que não consegue nem mais reconhecer Lázaro, estremecendo sempre que falam “seu filho”. “Esse monstro, eu registrei, mas quando as pessoas falam ‘o seu filho’, aquilo me estremece todo. Não dá vontade nem de ficar mais na Terra. Eu estou arrasado. Se eu vê-lo por aí, eu nem conheço mais”, finalizou Edenaldo.

Lázaro Barbosa está em fuga da polícia há 6 dias, e é extremamente perigoso, sendo suspeito de cometer diversos assassinatos, invasões, troca de tiros e a chacina de Cocalzinho, quando, segundo os policiais, matou uma família e estuprou a mulher, posteriormente também a assassinando.