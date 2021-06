O clube Atlético Guarapariense, com o objetivo de se profissionalizar e elevar a cidade de Guarapari para um nível competitivo no futebol estadual e nacional, conseguiu recentemente a aprovação de um projeto na Lei de Incentivo ao Esporte, no Ministério da Cidadania. Agora, o clube poderá arrecadar fundos e se filiar à Federação Capixaba de Futebol e à CBF.

Com a aprovação do projeto, enviado à Brasília pelo atual presidente do clube, Rodrigo Miranda, as empresas e pessoas físicas poderão apoiar o time com doações provenientes de renúncia fiscal, ou seja, ganhando isenção no Imposto de Renda.

O clube, que retomou as atividades em 2018, teve a sede movida para Guarapari, no bairro Perocão, e começou a juntar os talentos nas categorias de base, para formar um time competitivo que possa disputar os próximos campeonatos.

“Nós retornamos com as atividades em 2018, precisamos parar na pandemia mas eu fiquei por trás, enviei esse projeto pra Brasília e conseguimos a aprovação, agora poderemos nos profissionalizar e investir ainda mais no esporte de Guarapari. Ao todo podemos receber até R$320 mil de doação por renúncia fiscal”, comentou Rodrigo.

Deste dinheiro, o presidente do clube comentou que R$100 mil são para a filiação com a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, e para a CBF, o restante será investido na compra de materiais, pagamentos de funcionários e profissionalização do clube, com foco para as categorias de base e futebol feminino.

“Essa lei de incentivo ao esporte permite que a gente busque recursos para desenvolver o projeto, em vez de mandar o dinheiro para o governo por meio do imposto, a empresa ou pessoa pode doar para o clube e ter o nome envolvido na causa, tendo também a dedução no Imposto de Renda. Tirando os R$100 mil para se filiar, o restante irá estruturar o clube, e em breve estaremos competindo”, disse o presidente.

Campeonato feminino

O clube, que realiza treinos todas as segundas, quartas e sábados no Campo do União, em Perocão, dará início ao projeto do campeonato feminino amanhã. O objetivo é se estruturar e organizar um time que irá representar Guarapari no campeonato feminino estadual, que ocorrerá em setembro.

Os treinos estarão abertos para todas as meninas que tenham mais de 15 anos, sem limite de idade, e basta que apareçam no campo amanhã para que entendam o projeto e decidam se gostariam de participar.

Categorias de base

O presidente do clube também contou que o principal objetivo, que já está em andamento, é reforçar as categorias de base, preparando os jovens e revelando talentos em Guarapari, também conseguindo maior participação nos campeonatos estaduais e nacionais.

“Desde 2007 a cidade não tem alguém disputando o estadual, alguém que represente o município, estamos reforçando as categorias de base e pretendemos revelar atletas de muito talento que temos aqui, mas acabam não desenvolvendo esse lado do esporte”, finalizou Rodrigo.

O Campo esta localizado no bairro Perocão próximo a rodovia do sol, em frente ao posto de gasolina. Para mais informações, basta entrar em contato com o presidente do clube pelo número: 015 (27) 9 9901-0172, ou pelas redes sociais do clube: “@ClubeAtleticoGuarapariense”.