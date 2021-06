O Governo do Espírito Santo inicia mais uma etapa importante no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19) no território capixaba. Desde quinta-feira (17), o Estado irá disponibilizar pontos de testagens para a Covid-19 em locais de grande fluxo de passageiros na Grande Vitória. A ação teve início no Aeroporto de Vitória com a presença do governador Renato Casagrande.

“O objetivo do Governo do Estado é testar o máximo que puder. Já distribuímos mais de 300 mil testes para os municípios. Nosso Laboratório Central recebe diariamente material e agora estamos abrindo os pontos de testagem no Aeroporto e nos terminais do Sistema Transcol. A decisão de fazer o teste é voluntária, mas quem puder fazer o teste, faça independente da presença de sintomas. O Espírito Santo tem dado exemplo na gestão da pandemia. É importante continuar com esse trabalho e contamos com a ajuda de cada um”, afirmou o governador.

A nova estratégia vai ao encontro dos esforços da saúde pública capixaba em garantir a testagem ampliada à população, como forma de reduzir a transmissão da doença, com locais para a realização de testes no Aeroporto de Vitória e no Terminal de Jardim América, em Cariacica, para esta primeira semana.

O Governo se programa para ampliar a testagem a todos os dez terminais na Grande Vitória, ao longo das próximas semanas, tendo em ambos espaços a duração de 90 dias, inicialmente.

“Instalamos aqui hoje um ponto de testagem universal do Sistema Único de Saúde, onde qualquer pessoa que desejar pode fazer o teste. Mas solicitamos que o viajante faça o teste, aquele que vem do exterior precisa ser testado – recomendamos o antígeno e o RT-PCR. É uma iniciativa importante para rastrearmos as possíveis variantes do vírus”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

A ampliação da testagem conta com a parceria da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi); da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb); do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES); da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), junto ao Aeroporto de Vitória e às secretarias municipais de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Testagem no Aeroporto de Vitória

Os passageiros que passarem pelo Aeroporto de Vitória, a partir desta quinta-feira (17), terão testagens disponibilizadas por meio do RT-PCR e do teste rápido de captura de antígeno. As equipes de trabalho contarão com a presença de técnicos de enfermagem, bombeiros, enfermeiros e assistentes administrativos. Esses profissionais utilizarão uma sala para triagem e coleta, além de estarem disponíveis para testagem 24h, durante toda a semana.

Entre um dos objetivos da testagem no Aeroporto de Vitória está também o monitoramento e a vigilância de possível entrada de novas variantes da Covid-19 no Estado, em trabalho conjunto ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), que receberá o envio das amostras coletadas como RT-PCR.

Antes de iniciar a coleta, será necessário que o passageiro faça o preenchimento de um questionário com informações básicas referentes à presença de sintomas da doença, características demográficas e condições de saúde antes da coleta. Os passageiros serão notificados no Sistema de Informação em Saúde e-SUS Vigilância em Saúde (VS), tendo resultados de coleta de antígeno liberados entre 15 e 20 minutos.

“O Aeroporto de Vitória segue à disposição das autoridades federais, estaduais ou municipais para as ações que estes entendam mais efetivas no combate à disseminação de novas variantes do coronavírus. Nosso objetivo é sermos parceiros nas medidas adicionais, que visam a prevenção” afirmou o CEO do Aeroporto, Ricardo Gesse.

Testagem nos terminais da Grande Vitória

O início da testagem de passageiros do Sistema Transcol, na Grande Vitória, começa nesta sexta-feira (18), no Terminal de Jardim América, em Cariacica, das 14h às 20h. A equipe de saúde, formada por técnicos de enfermagem, enfermeiro e assistente administrativo, estará presente no local de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h.

A coleta será ampliada aos passageiros de forma voluntária, que também precisarão realizar o preenchimento de um questionário com informações básicas referentes à presença de sintomas da doença, características demográficas e condições de saúde antes da coleta. O resultado da coleta do teste rápido de captura de antígeno sairá entre 15 e 20 minutos.

Além disso, o objetivo é que a testagem possa ocorrer de forma simultânea nos terminais da Grande Vitória, ao longo das próximas semanas.

Resultados positivos

Em casos positivos, o passageiro será encaminhado ao serviço de saúde referência de seu município, para acompanhamento médico e retirada do atestado. A equipe também fará a oferta de uma máscara de alto poder filtrante àqueles que testarem positivo para a doença.

Segundo o gerente Estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Amaral Cardoso, as ações auxiliarão o trabalho de orientação à população capixaba no combate à Covid-19. “As equipes de saúde estarão preparadas para as orientações no que diz respeito às melhores práticas de saúde e cuidados no combate à Covid-19. Ofertaremos à população um contato ainda mais próximo com a saúde: o cidadão poderá conversar com a equipe e tirar suas dúvidas quanto ao uso adequado da máscara, da lavagem das mãos e da manutenção do distanciamento social e demais informações”, explicou.