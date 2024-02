Na tarde do último dia 20 de fevereiro, a votação sobre o julgamento das contas do ex-prefeito de Anchieta, Marcus Vinícius Doelinger Assad, foi suspensa pela Justiça. A votação na Câmara Municipal, prevista para a noite, foi interrompida após o pedido de suspensão feito por Assad, que obteve decisão favorável horas antes do início dos procedimentos.

A decisão judicial foi anunciada após Marcus Assad ingressar com medidas legais, buscando reavaliar o julgamento de suas contas enquanto prefeito. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Assad expressou sua posição e destacou que não está impedido de se candidatar novamente à prefeitura de Anchieta.

“Hoje estou aqui na Câmara, onde seriam julgadas as minhas contas, mas entramos na Justiça e temos duas decisões. Tem uma decisão do Juizado de Anchieta, e agora eu trouxe do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com o entendimento da desembargadora de que houve erros e a decisão sobre minhas contas será reavaliada. Isso me permite ser pré-candidato à prefeitura de Anchieta”, afirmou Marcus Assad em seu pronunciamento.