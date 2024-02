Depois do sucesso da ação realizada na semana passada, no Terminal de Itaparica – quando foram ofertadas 500 vagas de emprego, em diversas áreas e para variadas funções profissionais relacionadas ao setor supermercadista – o Sine Móvel de Vila Velha estará disponibilizando mais 200 vagas exclusivas para moradores do município, durante mais uma rodada do “Feirão do Emprego”.

A ação, que vai cadastrar e encaminhar para contratação pessoas interessadas em trabalhar para a rede de supermercados Extrabom, acontece no Terminal de Vila Velha, começando nesta quarta-feira (28) e terminando na quinta-feira (29), sempre no período das 9h às 12h. Todos aqueles que comparecerem ao local dentro deste horário receberão senhas. E atenção: depois do meio-dia não serão distribuídas novas senhas, mas o atendimento seguirá até as 15 horas, durante os dois dias.

Funções. As vagas de emprego em oferta neste Feirão são destinadas às seguintes funções: açougueiro (com e sem experiência); atendente de lanchonete; auxiliar de padaria; auxiliar de produção; auxiliar de serviços gerais (limpeza), embalador de mercadorias, fiscal de loja, operador de caixa, operador de frios e laticínios; e repositor, entre outras.

Como se cadastrar. Para concorrer a uma das 200 vagas em aberto e ser contratado para trabalhar em uma loja dos Supermercados Extrabom, o candidato deve comparecer ao Terminal de Vila Velha levando comprovante de residência (para provar que reside na cidade) e documentos pessoais (RG e CPF). Quem tiver currículo, também deve apresentá-lo, para facilitar o cadastro e o encaminhamento que será feito pelo Sine de Vila Velha. Já a seleção e a contratação serão feitas pela equipe de Recursos Humanos do próprio Extrabom.

Essa é mais uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, por meio do Sine, e em parceria direta com o setor produtivo. O objetivo, segundo o titular da pasta, Everaldo Colodetti, é levar diretamente aos cidadãos vilavelhenses novas oportunidades para a conquista de uma vaga de trabalho no mercado formal canela-verde.

“O Feirão do Emprego visa fortalecer a integração entre as demandas do mercado local e a oferta de uma nova força de trabalho, totalmente interessada e que reside em Vila Velha. Essa conjunção de fatores vem ajudando a promover o desenvolvimento econômico da cidade, pois ao possibilitarmos a captação de mão de obra local por meio de um acesso mais facilitado aos empregos, buscamos não apenas preencher postos de trabalhos, mas também estimular o crescimento profissional e estabilidade financeira dos nossos trabalhadores”, apontou.

Colodetti destaca, ainda, a importância de parcerias estratégicas com empresas – como os grupos Carone e Extrabom – que potencializam essas oportunidades de emprego e consolidam o compromisso da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo com o progresso econômico sustentável do município: “Não é por acaso que Vila Velha é a cidade capixaba que mais gerou empregos no Estado em 2021 e 2022”, lembrou o Secretário.

Gabriela Bicalho, Diretora do Sine de Vila Velha, ressalta que o órgão irá destinar as 200 vagas para contratação imediata, exclusivamente para suprir as necessidades de mão de obra da rede Extrabom, mas informa que o órgão também estará cadastrando e encaminhando trabalhadores de todas as outras áreas profissionais, para vagas de emprego em outros setores. Segundo ela, paralelamente ao Feirão do Emprego, o Sine continua atendendo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Subsolo-A do Boulevard Shopping.

“A realização deste evento em local público de grande afluência de pessoas, prioriza o cadastramento de desempregados e/ou de interessados em ocupar as vagas de emprego com carteira assinada, disponíveis em nossa cidade. Esta ação também cumpre a missão de ajudar as empresas que geram emprego no município a preencherem seus respectivos quadros de funcionários com trabalhadores que residem no próprio município”.