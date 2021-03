Um homem foi preso logo depois de assaltar uma loja de celulares no bairro Muquiçaba, em Guarapari. O ladrão chegou a entrar em luta corporal com o atendente da loja, mas para azar dele, uma viatura da PM passava no local e efetuou a prisão.

Arma falsa. De acordo com testemunhas, o assaltante entrou na loja e apontou uma arma falsa para as vítimas, pegando dois celulares e entregando para um comparsa que fugiu em seguida. Quando o assaltante tentou pegar mais aparelhos celulares, um dos atendentes, ao perceber que a arma era falsa, reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso.

Populares fizeram sinal para uma viatura da PM que passava próximo ao local e os militares fizeram a prisão, mas o comparsa conseguiu escapar.