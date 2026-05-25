Lenda do UFC em Guarapari: Fabrício Werdum confirma presença em megaevento de MMA

Guarapari se prepara para se tornar o epicentro do MMA capixaba. Pela primeira vez, a Cidade Saúde vai sediar o HCC Combat 24, um dos maiores e mais tradicionais eventos de artes marciais mistas do Espírito Santo. O espetáculo acontece neste sábado, 30 de maio, a partir das 17h, no Complexo Poliesportivo Maurice Santos, em Muquiçaba.

Para elevar ainda mais o nível da noite, o evento contará com a presença VIP de uma lenda viva do esporte: Fabrício Werdum. O ex-campeão mundial dos pesos-pesados do UFC, bicampeão mundial de Jiu-Jitsu e faixa-preta de Judô e Muay Thai marcará presença vip, trazendo o brilho do MMA internacional para a torcida capixaba.

O Haidar Champion Combat (HCC) já é consolidado como um celeiro de grandes talentos e, para a edição de número 24, preparou um card de tirar o fôlego. No total, serão 10 lutas, incluindo disputas eletrizantes de cinturão, combates internacionais e confrontos femininos de alto nível técnico, além de show com DJ nos intervalos para garantir a energia lá no alto.

Informação Importante: Os portões serão abertos às 16h. Como não haverá lugares marcados, os assentos serão ocupados por ordem de chegada — ou seja, vale a pena chegar cedo para garantir a melhor visão do octógono! Menores de 16 anos só entram acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Ingressos + Ação Social. Os ingressos para o segundo lote já estão à venda e podem ser adquiridos através do perfil oficial do evento no Instagram: @hcc.combat. A organização destaca o “ingresso social”: uma oportunidade onde o público garante o benefício da meia-entrada mediante a doação obrigatória de 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. Toda a arrecadação será destinada a instituições de caridade locais.

Serviços: