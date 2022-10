O Colégio Americano realiza neste sábado (01), o encerramento da 14ª Edição das Olimpíadas Escolares, a partir das 07h30, no início da Praia do Morro. Com a prática de várias modalidades esportivas os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, se dividem em duas equipes, representadas pelas cores verde e amarelo, em alusão a Copa do Mundo, para um dia de esporte e lazer.

O portal 27 esteve na abertura do evento que aconteceu na semana passada. De acordo Mayra Vidal Nascimento Cirino, diretora da escola, sem dúvida a promoção do esporte é algo essencial, não apenas na nossa escola. “Agregado a educação, a gente trabalha habilidades essências além de promover a auto estima, saúde e socialização dos nossos jovens, especialmente neste mês, que a gente cuida com tanto carinho da saúde emocional”, disse Mayra.

Cobertura. Confira como foi a cerimônia de abertura da 14ª Edição das Olimpíadas Escolares com a participação dos alunos e toda equipe do Colégio Americano.