O candidato a deputado estadual, Wendel Lima (PTB), tem intensificado suas atividades de campanha nos últimos dias em Guarapari. Só nesta semana, ele fez 14 movimentos entre caminhadas e caravanas nas comunidades. Ainda no início da manhã, desta sexta-feira (30) o candidato realizou uma Caravana acompanhado de apoiadores pelos bairros Santa Mônica, Perocão e Pontal de Santa Monica.

Acompanhando Wendel, uma boa quantidade de veículos veio logo atrás dando apoio ao candidato. Com o apoio que recebeu, ele ficou ainda mais motivado. “Muito feliz com a receptividade das pessoas, em cada canto da cidade. Estamos chegando na reta final da campanha e toda demonstração de carinho e apoio é muito importante”, disse.

Na última quinta-feira (29) Wendel também reuniu vereadores e apoiadores em um grande encontro de lideranças que lotou a quadra do CESM, no bairro Itapebussu. Wendel falou sobre seus compromissos de campanha para áreas como educação, o que inclui a luta e defesa pela criação da Superintendência Sul de Educação.

“Estamos sempre levando a nossa mensagem de esperança aos quatro cantos da cidade e reafirmando o nosso compromisso de muito trabalho. As pessoas podem esperar de mim essa disposição para a escuta e o diálogo na busca de soluções e propostas em sintonia com as reais demandas do povo”, afirmou Wendel Lima.

Ao final, Wendel fez um agradecimento especial por todo o carinho e apoio recebido. Ele lembrou que faltam dois dias para a eleição e o momento é das pessoas escolherem os candidatos com calma, pois os eleitos vão conduzir os destinos de Guarapari com a serenidade e responsabilidade que o momento pede.

“Quero agradecer o apoio recebido por cada pessoa, que vem e chega pra me dar um abraço, falando que acredita em nosso projeto. Nós vamos seguir juntos na Assembleia Legislativa em janeiro e construir um novo tempo para Guarapari e Espirito Santo”, declarou.