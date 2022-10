Seja na cidade ou no campo as obras continuam acontecendo em Piúma. Os investimentos chegaram agora ao interior da cidade, para levar mais qualidade de vida às famílias que moram na região rural do município.

Na noite da última terça-feira (27), a prefeitura deu Ordem de Serviço para a pavimentação do trecho de quase um quilômetro na comunidade de São João de Ibitiba. Serão investidos mais mais de R$ 150 mil reais nesta obra, que teve apoio com materiais do governo do Estado. Estiveram presentes autoridades municipais, servidores e moradores da localidade.

O prefeito Paulo Cola, ressaltou todos os investimentos que a prefeitura tem realizado no interior, com aplicação de Revsol nas estradas e outras melhorias, visando trazer mais dignidade à população do interior.

“Nós precisamos corrigir um descaso e uma injustiça de décadas que foi feita aqui neste bairro. Talvez São João de Ibitiba seja o lugar que mais sofreu descasos e injustiças de toda história de Piúma”, disse o prefeito, explicando que os motivos para esse abandono foram políticos.

Ainda de acordo com ele. “Enquanto eu for prefeito, eu não olho para quantidade de votos. Eu olho é para a necessidade das pessoas e sobretudo, para corrigir injustiças. Por isso que eu lutei e busquei parceiros, para que a gente começasse os investimentos aqui em São João, dessa parte, onde foi a ponta mais injustiçada deste local”, afirmou.

Durante a solenidade os moradores tiveram a oportunidade de falar e agradeceram a prefeitura e ao prefeito, pelas obras que serão feitas e eram tão esperada pela comunidade. A previsão de conclusão dessa obra de pavimentação é de 60 dias.