Com as obras de duplicação da BR 101, moradores de Anchieta têm procurado o gabinete do vereador Renato Lorencini (PSB) buscando informações sobre travessias e acessos às comunidades onde residem, próximas ao trecho da BR.

“Os moradores estão angustiados e não temos clareza de alguns pontos da duplicação. De acordo com o projeto de Duplicação da BR 101 que vem sendo divulgado pela Concessionária, há acessos às comunidades que devem ser prejudicados, além de áreas de grande circulação de pedestres que não possuem travessia”, relatou Lorencini.

Comissão. Por outro lado, a CEXBR101 (Comissão Externa da Câmara dos Deputados) vem desempenhando um papel fundamental na defesa do interesse do povo capixaba ao fazer o acompanhamento “in loco” das obras de duplicação da BR 101 e fiscalizar os planos de trabalho, obras realizadas, intervenções futuras, investimentos, obrigações e direitos adquiridos pela Concessionária ECO 101.

Audiência Pública . “Sugerimos ao atual presidente da Comissão, o Deputado Federal Ted Conti, que realize uma Audiência Pública Virtual com o município de Anchieta, incluindo a participação das comunidades, de representantes da Concessionária ECO 101 e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para apresentar o projeto de duplicação da Rodovia dentro do território, debater seus impactos e auxiliar na proposição de soluções para a adequação do tráfego na Rodovia e a vida cotidiana das pessoas que residem às suas margens”, completou o vereador.

Vale lembrar que, no início do ano, Renato pediu informações à Concessionária, via requerimento, com detalhes do projeto e expondo as dúvidas da população. Até o momento, não houve retorno da Eco 101.