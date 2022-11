Na sessão da última quinta-feira (3), o vereador de Guarapari, Dito Xaréu, comentou a vitória do governador Renato Casagrande. Em seu discurso ele ressaltou toda luta nas eleições que levaram a vitória do governador, do vice Ricardo Ferraço e do prefeito Edson Magalhães.

“Nós trabalhamos pelo bem do Estado do Espírito Santo. E o Espírito Santo reconheceu tanto o trabalho do senhor, do nosso vice-governador, que já fez pelo nosso Estado, que foi renovado o passaporte por mais quatro anos. O Espírito Santo só tem a ganhar com isso. Feliz o Espírito Santo com Renato Casagrande e Ricardo Ferraço. Quero agradecer a todos vocês em nome do governador, porque eu posso falar em nome do governador, porque caminhei lado a lado com ele”, disse Dito.

Não merece. Ainda no discurso, Dito fez criticas ao ex-deputado federal, Carlos Manato, que disputou a eleição contra Casagrande. “Aquele homem não merece. Deus viu e Deus não deixou ele ganhar a eleição. Porque se ele ganhasse vocês iam ver o retrocesso”, disse o vereador comentando ainda que o ex-deputado seria vingativo. Veja o vídeo.