Na sessão da última quinta-feira (3) o vereador Izac Queiroz fez o relato de uma visita que fez a um homem que tinha caído do telhado e foi levado até a UPA, onde foi muito bem atendido, tirou raio-x e foi informado pelo médico da Unidade que seu braço não estava quebrado.

Nova radiografia. Ainda de acordo com o vereador, sentindo muita dor, o homem se dirigiu a um hospital particular, fez uma nova radiografia e ficou constatado que na realidade o homem estava com três fraturas no braço. “Estamos vivendo o caos, um descaso na cidade, há muito tempo na saúde”, disse o vereador. Ele afirmou que vai requerer a radiografia e pensa em acionar o Ministério Público sobre o assunto. Confira o vídeo.