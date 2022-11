A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), realizou, nessa quinta-feira (03), uma operação policial com o objetivo de combater propaganda enganosa e falsos anúncios de veículos em plataformas on-line, o ‘golpe do consórcio’. Durante a ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na sede da empresa investigada, em Vila Velha, e seis pessoas foram detidas. Até o momento, dez vítimas foram identificadas.

As investigações da Decon começaram há cerca de dez dias. De acordo com as informações do inquérito policial, a empresa atraia os clientes com anúncios de venda de veículos por preços abaixo do mercado em duas grandes plataformas de venda da internet, prometendo entregar o produto em até sete dias.

Segundo o delegado titular da Decon, Eduardo Passamani, os envolvidos no delito utilizavam uma série de estratégias para atrair o possível comprador. “No local onde realizamos as buscas, nós encontramos um quadro com os nomes dos veículos mais procurados para a compra. Depois que eles verificavam esses veículos, os envolvidos pegavam fotos desses veículos na internet, borravam as placas e criavam os anúncios com as fotos, como se a empresa deles realmente estivesse em posse desses veículos”, explicou o delegado.

Assim que o cliente entrava em contato para efetuar o acordo, era informado de que, na verdade, o produto desejado não se encontrava na empresa, e os ‘vendedores’ iniciavam o trabalho de oferecer uma espécie de consórcio para a vítima. Ao longo do diálogo, era dito ao comprador que ele poderia fazer um ‘financiamento’ direto com a empresa para diminuir o preço das parcelas e dos juros, alegando que sairia mais caro caso o cliente optasse por realizar um financiamento por fora. O que era vendido para a vítima, na verdade, era uma intermediação de consórcio, em que a empresa que estava fazendo a proposta supostamente realizaria o ‘financiamento’ para a vítima.

Quando o cliente concordava em efetuar o negócio, uma via de contrato era entregue ao comprador. Durante a assinatura da primeira via, outra via era entregue ao cliente com condições e cláusulas diferentes do primeiro contrato entregue, e caso o comprador assinasse o segundo contrato, ele acabava, efetivamente, caindo no golpe. O veículo comprado nunca era entregue, e os supostos vendedores apresentavam várias justificativas para não entregar o produto. Caso o cliente insistisse, era informado de que deveria buscar a Justiça para tentar reaver seu dinheiro.

Após o trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil, as equipes da Decon identificaram que a empresa estava localizada no município de Vila Velha, e se deslocaram até o endereço informado. No local, seis pessoas foram detidas e foram apreendidos documentos, aparelhos celulares e computadores. Todo o material foi encaminhado à Decon, assim como os detidos, que prestaram depoimento e foram liberados após a assinatura de termo circunstanciado.

Desde o início das investigações, a Decon identificou mais cinco empresas que utilizam o mesmo modus operandi. O delegado Eduardo Passamani informou que as investigações vão continuar. “Essa é a primeira de muitas operações que realizaremos para combater esse crime. Caso tenhamos de fazer uma operação dessa todos os dias, nós faremos”, disse o delegado. “Não descansaremos até essa prática cessar”, completou.

A Polícia Civil recomenda que, caso o cidadão suspeite de que foi vítima do ‘golpe do consórcio’, deve seguir a uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência.