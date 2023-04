A Polícia Civil prendeu neste sábado (29) a mãe da menina de dois anos que foi morta em Guarapari após parar no hospital com sinais de estupro. A mulher de 33 anos, teve sua prisão preventiva decretada como coautora do crime e será encaminhada ao presídio.

O pai da criança, de 44 anos, havia sido preso em flagrante na noite anterior pelo mesmo crime e sua prisão foi convertida em preventiva.

Prisão preventiva. Ela foi acusada do crime de estupro de vulnerável qualificado seguido de morte. Durante este sábado (29), a polícia realizou diligências, ouviu testemunhas e solicitou o pedido de prisão preventiva da mãe.

Violência sexual. O caso teve início na terça-feira (25) quando a criança de dois anos e seis meses foi admitida no Hospital Infantil de Guarapari. Na sexta-feira (28), a Polícia Militar foi chamada ao hospital onde foi informada sobre o estado gravíssimo da saúde da criança, indicando que possivelmente teria sido vítima de violência sexual.

Lesões. De acordo com o boletim da PM, uma funcionária do hospital questionou a mãe sobre o ocorrido, mas ela se recusou a falar sobre o assunto. Os médicos responsáveis pelo atendimento relataram à polícia que a criança foi admitida com infecção generalizada e que exames revelaram lesões próximas ao ânus e vagina, levando a criança a ser submetida a uma cirurgia de emergência.

Confessou. Inicialmente, a mãe da vítima afirmou que não desconfiava de nenhum suspeito, mas em outro momento confessou que o pai da criança, seu companheiro, já havia abusado de outra filha dela, fruto de um relacionamento anterior. A mãe também admitiu ter conhecimento do caso anterior, mas não ter denunciado por medo, acrescentando que outros familiares também sabiam do ocorrido, mas não tomaram providências.

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari.