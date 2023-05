O Maratimba’s, um tradicional botequim de Guarapari, está inovando ao oferecer almoços temáticos diariamente, além dos petiscos e porções já conhecidos pelos frequentadores. Neste domingo, o destaque fica por conta do almoço especial para a família, com opções deliciosas para todos os gostos.

Entre as opções, estão a posta de sarda cavala, o frango caipira com batata e o Quarteto Maratimba’s, que inclui bife de boi, bife de bisteca de porco, filé de frango e linguiça. Todos os pratos vêm acompanhados de arroz, feijão tropeiro, macarrão, polenta e salada.

O Maratimba’s funciona das 11h às 23h, com o almoço sendo servido das 11h às 15h. Além disso, há petiscos de boteco diariamente e porções diversas para quem deseja aproveitar um happy hour ou jantar em um ambiente descontraído e aconchegante.

1 de 5

Com um ambiente rústico e acolhedor, o Maratimba’s é um dos locais preferidos dos moradores de Guarapari e turistas que visitam a cidade. O estabelecimento é conhecido pela qualidade de seus pratos e pela simpatia de seus funcionários, que recebem os clientes sempre com um sorriso no rosto.

Para quem deseja conhecer o Maratimba’s, o botequim fica localizado na rua Gualtemar Soares, 52, no bairro Jardim Santa Rosa. Segue a página e fique por dentro

https://www.instagram.com/maratimba.s_botequim/