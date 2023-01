O Governo do Estado está com mais de 1.300 vagas de estágio abertas em secretarias e órgãos do Poder Executivo Estadual. As oportunidades são voltadas para estudantes dos Ensinos Médio, Técnico e Superior.

Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício. A inscrição pode ser feita exclusivamente pelo site www.jovensvalores.es.gov.br

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 657,10 e vale-transporte. O programa contempla mais de 70 formações, sendo os cursos de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, alguns dos mais demandados.

“O estágio abre portas para o mercado de trabalho. É o período em que o estudante aprende novas atividades, sob a supervisão de um profissional, e vivencia o dia a dia do serviço público”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

A seleção para as vagas de estágio do Jovens Valores prioriza critérios socioeconômicos. Informações detalhadas sobre o processo estão disponíveis no site do programa. Caso tenha alguma dúvida, o candidato também pode registrá-la clicando no menu Fale Conosco do portal.