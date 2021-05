Já chegaram na madrugada desta quarta-feira (26) ao Estado as 139.750 doses da Covishield (Oxford/Fiocruz). Elas estão na Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. De acordo com o Ministério da Saúde serão entregues, conforme informações do órgão federal ainda 12.870 da Pfizer/BioNTech.

O envio das doses aos municípios da Região metropolitana acontecerá nesta manhã. Já as regionais de saúde Norte, Sul e Central receberão na manhã desta quinta-feira (27). A Secretaria da Saúde aguarda confirmação, por parte do Ministério da Saúde, do envido do imunizando da Pfizer/BioNTech.

As doses serão utilizadas para dar continuidade à vacinação do público de comorbidades, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação e do sistema prisional. O Estado sinalizou aos municípios para darem início à vacinação do público acima dos 18 anos com comorbidade.

Além disso, com a chegada desta nova remessa, o Estado dará início à distribuição para atender os profissionais do transporte de passageiros (motoristas e cobradores) e pessoas em situação de rua. Os novos públicos contam com uma população estimada de pouco mais de 22 mil pessoas. Para marcar a incorporação destes novos públicos, o Governo do Estado realizará um ato simbólico, nesta quarta-feira (26), no Palácio Anchieta, em Vitória