O Prefeito de Piúma, Paulo Cola, esteve reunido na tarde desta segunda-feira (24), no Palácio Anchieta com o Governador do Estado, Renato Casagrande. Em pauta, foram discutidos as obras da Orla de Piúma, urbanização e estruturação do Polo Industrial e a pavimentação asfáltica da estrada do contorno.

Orla de Piúma

As obras da Orla de Piúma, uma das prioridades do município, estão sendo entregues ao Governo do Estado para execução total. Nesta, se discutiu sobre a estabilização da encosta, engordamento e reurbanização. Há anos que comerciantes e turistas veem preocupados com o avanço do mar, e boa parte dos três quilômetros de praia já foram destruídas.

Polo Industrial

O Governo do Estado confirmou investimentos na ordem de R$ 11 milhões de reais para urbanização e estruturação do Polo Industrial. A licitação para execução das obras está em andamento e a expectativa é de que logo seja concluída. O Polo Industrial de Piúma, com área total de 145.200 m², que por sua vez se subdividem em 40 lotes industriais, atualmente, é o maior projeto que garante a geração de novos empregos e renda para o município. Na ocasião, também foi discutida a pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Polo Industrial.

Estrada do Contorno

As obras da estrada do contorno, que liga os bairros Scherrer e Piúminas, também entra no pacote de investimentos do Governo do Estado com pavimentação asfáltica. A estrada é a principal alternativa para a retirada do trânsito do centro da cidade trazendo segurança e comodidade para os moradores e visitantes.

“O governador está empenhado com estes investimentos, visto a grande necessidade de desenvolvimento turístico, social e econômico do município. O governador foi muito firme em suas palavras e sai da reunião muito empolgado. Nosso povo merece”, afirmou o Prefeito Paulo Cola.

Estiveram presentes na reunião, o Deputado Federal Da Vitória; os Deputados Estaduais Coronel Alexandre Quintino e Marcelo Santos; o vice-Prefeito Pastor Ezequias e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Elcélio Bissa.