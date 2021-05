A Prefeitura de Guarapari,através da Secretaria de Administração (Semad) realiza no dia 10 de junho, às 09h30, o leilão de veículos e bens móveis, que estão em desuso ou são considerados inservíveis e de recuperação antieconômica do Município.

O leilão será por meio do site www.gestaodeleiloes.com. br. Serão ao todo 30 lotes a serem negociados, com valores iniciais variando de R$ 50 a R$ 19,3 mil.

Os bens incluem carros, máquinas e sucatas de materiais e equipamentos diversos. Os interessados em adquirir algum bem podem visualizar a lista completa, junto ao edital do leilão 001/2021, no site do leilão.

Para participar é necessário se cadastrar no site com antecedência mínima de 48 horas. Os documentos exigidos são: Pessoa física – CPF e RG. Pessoa Jurídica – CNPJ e documentos de identidade e credenciamento do representante (CPF, RG e autorização ou procuração).

Os bens poderão ser visitados e examinados entre os dias 07 a 09 de junho de 2021, das 09h30 às 16h, sob agendamento. O telefone de contato para agendamento da visita e demais informações relativas ao leilão podem ser conferidas no edital.