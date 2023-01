Mais de 300 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (4) pela Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização em Viana, na Grande Vitória.

Segundo o condutor, um homem de 43 anos, ele pegou o caminhão fechado com a chave dentro, em um posto de combustível na cidade de Contagem, em Minas Gerais, e seu destino seria outro posto, Cariacica, onde deixaria o caminhão com a carga. Um desconhecido pegaria o caminhão e levaria ao destino final, que seria Viana. Ele informou que receberia R$800 pelo serviço de transporte.

Os policiais localizaram aproximadamente os maços de cigarros contrabandeados em diversas caixas escondidas atrás de caixas de hortifrutigranjeiro vazias, posicionadas na entrada do compartimento baú de carga, com intuito de ocultar a carga ilegal.

Não bastasse o impacto financeiro provocado pelo contrabando de cigarros, outra questão grave é relativa à saúde. Uma análise feita em cigarros contrabandeado encontrou restos de insetos, plástico, colônia de fungos e ácaros, além de concentração até 11 vezes maior de metais muito tóxicos, como chumbo, crômio, níquel e cádmio, em comparação aos cigarros legais.

Segundo o instituto de pesquisa IPEC, o Brasil perdeu por ano, em média, R$ 10 bilhões com evasão fiscal decorrente de cigarros ilegais comercializados no país. De cada 100 maços de cigarros vendidos no país, cerca de 48 são fruto da ilegalidade, principalmente contrabandeado do Paraguai.

O condutor, o veículo e a carga serão encaminhados para a Polícia Federal em Vila Velha (ES) para as providências legais pertinentes.