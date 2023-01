O ano de 2023 promete ser de muito trabalho na região sul do Estado. Uma reunião que aconteceu ontem (4) em Itapemirim, discutiu projeto importantes, inclusive a criação um aeroporto (Aeródromo) para ajudar no desenvolvimento da região.

De acordo com a prefeitura de Itapemirim, a reunião aconteceu no gabinete do prefeito da cidade, Dr. Antônio Rocha, que recebeu o prefeito de prefeito de Piúma, Paulo Cola, que estava acompanhado de sua chefe de gabinete, Lenilce Carvalho.

1 de 3

Nesta reunião segundo a prefeitura, foram tratados assuntos de interesse dos dois Municípios, que fazem divisa territorial. “Aproveitamos para apresentar o projeto do Aeródromo que pretendemos construir em Itapemirim” enfatizou o prefeito Dr. Antônio, destacando que essa obra será fundamental para toda a região sul capixaba.

Participaram ainda Secretários de Transportes, Rogério da Silva Rocha, e de Finanças Marcos Toledo, e o técnico da Secretaria de Desenvolvimento que realizou uma explanação sobre o projeto da prefeitura de Itapemirim.