Um dos lugares em que a natureza se destaca em Guarapari é o Parque Morro da Pescaria. Ele fica localizado no final da Praia do Morro e possui 73 hectares preservados de Mata Atlântica e de Restinga, com espécies raras da flora e fauna brasileira e rica biodiversidade marinha.

Quem estiver em Guarapari neste verão 2023, pode conhecer o parque e fazer sua caminhada nas trilhas cercadas por uma natureza perfeita. Quem caminha pelo Morro da Pescaria pode conhecer também as paisagens que vão te deixar achando que está em um verdadeiro paraíso. No local você poderá ver lindas praias paradisíacas com destaque para a Praia do Ermitão.

Sossego. Para chegar nesta linda praia, o visitante deve percorrer uma trilha de aproximadamente 1 quilômetro, que atravessa totalmente o parque. Com 60 metros de extensão, a Praia do Ermitão possui águas calmas e cristalinas, encantando qualquer visitante. O ambiente é ideal para quem deseja sossego para ficar longe do barulho da cidade.

Passeio virtual. Mas se você não vem a Guarapari este ano, ou ainda não conhece o Parque Morro da Pescaria, chegou uma ótima oportunidade para você conhecer sem sair de casa. É que o artista multimídia Marcelo Moryan, em parceria com o Quiosque Morro da Pescaria, criou um lindo e espetacular passeio virtual pelo parque.

Por esse passeio virtual é possível andar por todas as trilhas e ainda fazer um passeio aéreo com lindas imagens do parque. “O que me inspira é divulgar nossas belezas, mas decerto é também contribuir para o desenvolvimento do nosso Turismo – um importante aliado para nossa economia. Guarapari é o Portal do Turismo Capixaba e o Morro da Pescaria exala belezas únicas – uma verdadeira joia – uma surpreendente reserva ecológica!”, explica o artista Marcelo Moryan.

Google. Outro detalhe é que esse passeio virtual está cadastrado diretamente no sistema do Google, com todas as fotos em 360º de Marcelo Moryan. De acordo com ele, isso gera uma divulgação ainda mais abrangente – de nível mundial e com milhares de visualizações – para a cidade e para o Estado.

Um passeio físico ou virtual que é imperdível ! Lembrando que ao final do percurso de caminhada, você ainda pode tomar uma cerveja gelada ou comer um dos vários aperitivos no Quiosque. Não perca essa oportunidade. Para saber mais acesse aqui o passeio virtual: https://www.quiosquemorrodapescaria.com.br/

