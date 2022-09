Nesta segunda-feira (5), as unidades de saúde de Barramares, Coqueiral de Itaparica, Ibes, Jaburuna, Jardim Marilândia e Vila Batista aderem ao sistema on-line de agendamento de consultas com clínico-geral. Até o momento, as unidades que já possuem o modelo virtual são: Ataíde, Barra do Jucu, Divino Espírito Santo, Dom João Batista, Jardim Colorado, São Torquato, Ulisses Guimarães e Vila Nova.

Os usuários terão acesso às vagas através do cadastro realizado no site da Prefeitura de Vila Velha. Após a realização dessa inscrição, o cidadão precisa comparecer à unidade que contempla seu bairro, com o comprovante de residência e documento com foto. Assim, será vinculado e poderá agendar uma consulta sem precisar sair de casa.

A transferência para agendamento on-line está sendo feita de forma gradativa e, por isso, ainda haverá a opção de marcação de consultas presencialmente nas unidades de saúde, bem como qualquer ajuda para acessar o sistema. Os profissionais estão capacitados para auxiliar a todos nesse processo de transição.

Como agendar

Para ter acesso ao agendamento de consultas on-line, é necessário fazer um cadastro no site da Prefeitura de Vila Velha.

Confira o passo a passo:

1. Vá até o site da PMVV

2. Clique em “Agendamento de Consultas” e selecione a opção “Cadastrar”

3. Após a realização do cadastro compareça a Unidade de Saúde com o seu comprovante de residência para validar seu cadastro

Bairros disponíveis para o agendamento on-line:

UBS Ataíde

Ataíde, Aribiri e Calaviere

UBS Barra do Jucu

Barra do Jucu, Riviera da Barra, Santa Paula 1, Santa Paula 2 e Itapuera da Barra

UBS Barramares

Barramares, Cidade da Barra e Mangal

UBS Coqueiral de Itaparica

Coqueiral de Itaparica, Itaparica, Boa Vista, Boa Vista I, Boa Vista II, Pq das Gaivotas, Cocal, Vista da Penha, Santa Mônica, Jockey Itaparica

UBS Divino Espírito Santo

Divino Espírito Santo, Praia da Costa e Itapuã

UBS Dom João

Dom João Batista e Garoto

UBS Ibes

Ibes, N.Srª Penha, Jd. Guadalajara, Santa Inês

UBS Jaburuna

Glória, Ilha dos Aires, Soteco, Jaburuna, Olaria, Centro e Cristóvão Colombo

UBS Jardim Colorado

Brisamar, Santos Dumont e Jardim Colorado

UBS Jardim Marilândia

Jardim Marilândia, Cobilândia, Nova América, Rio Marinho, Alvorada, Ipessa, Vasco da Gama

UBS São Torquato

São Torquato, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Morro da Boa Vista e Sagrada Família

UBS Ulisses Guimarães

Ulisses Guimarães, 23 de Maio, Praia dos Recifes e São Conrado

UBS Vila Batista

Vila Batista, Ilha das Flores, Ilha da Conceição e Pedra dos Búzios

UBS Vila Nova

Vila Nova, Ilha dos Bentos, Novo México, Santa Mônica Popular, Jardim Asteca e Jardim São Paulo