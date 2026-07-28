Cariacica: Homem desce de bicicleta e ataca cadela a pedradas após animal latir

Um novo caso de maus-tratos contra animais causou revolta no bairro Bela Vista, em Cariacica. Na manhã de segunda-feira (27), por volta das 7h30, uma cadela de seis anos chamada Fani foi atacada a pedradas na porta de sua residência. A ação violenta foi gravada por câmeras de videomonitoramento da região.

Nas imagens, a cadela aparece na rua e comença a latir para um homem que passava pedalando uma bicicleta. Ao notar que o ciclista parou, o animal correu em direção ao portão de casa. Nesse momento, o homem desembarcou da bicicleta, recolheu pedras e pedaços de cerâmica do chão e os arremessou diretamente contra Fani.

Tutor relata ameaças recorrentes

Em entrevista à reportagem da TV Vitória, o tutor da cadela, que optou por não se identificar, contou que o animal se feriu nas patas e precisou de atendimento após o ataque.

Ele relatou que acordou com os ganidos da cadela e que esta não foi a primeira vez que o homem agrediu ou ameaçou Fani.

“Eu ouvi o choro dela. Era mais ou menos umas seis e quarenta. Eu já estava acordado. Quando o meu filho abriu o portão, ela fugiu. Esse indivíduo tentou matar ela. Ele falou que um dia vai matar ela”, desabafou o tutor.

Segundo o proprietário, o agressor costuma recolher pedras sempre que passa pelo local, o que faz com que o animal se sinta ameaçado e avance.

Maus-tratos em alta no Espírito Santo

O ataque contra a cadela Fani reflete o avanço nos índices de violência contra animais no Estado. De acordo com dados do Observatório da Segurança Pública, o Espírito Santo registrou 324 casos de maus-tratos entre janeiro e junho de 2026. O número é superior ao verificado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 282 ocorrências.

O que dizem as autoridades

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que uma equipe esteve no local do crime e realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A solicitante foi orientada pelo Ciodes a registrar a ocorrência formalmente em uma delegacia.

A Polícia Civil também foi procurada para prestar esclarecimentos sobre as investigações. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.