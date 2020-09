Conhecido no Estado, no Brasil e também mundialmente por seu trabalho, o artista multimídia Marcelo Moryan, definitivamente entrou para a história da cidade que ele escolheu para viver. Com um trabalho que permeia a publicidade, a fotografia, a arte digital e a escrita, Moryan agora coloca seu nome definitivamente na história oficial de Guarapari.

É que Moryan desenvolveu a arte e o conceito do Brasão oficial da cidade. “Em 2008 fui convidado pelo presidente da Câmara, Sérgio Passos, para criar o novo brasão de Guarapari em conformidade com a nova realidade da cidade e também dentro de uma linguagem heráldica que privilegiasse os embasamentos corretos de cada símbolo”, explica.

Ainda de acordo com ele. “Criar ou descrever um Brasão de Armas vai muito além de uma marca. Cada elemento tem ali seu lugar na história e mais, tem um porquê. Encarei esta missão com muito amor. Para mim não era apenas criar uma Brasão de Armas. Era a minha declaração de amor por uma cidade que amo”, descreve o emotivo artista.

Depois de muito esforço e trabalho, em 09 de setembro de 2008, o novo Brasão foi instituído pela lei nº 2.889, onde Marcelo Moryan contribuiu com a especificação do texto. No último dia 24 de setembro, o prefeito Edson Magalhães sancionou a lei nº 4469/2020, que reconheceu como de autoria de Marcelo Moryan, na criação do Brasão de Guarapari.

Emocionado, o artista falou sobre essa conquista. ”arrisco-me a dizer, o momento mais carregado de emoção que tive desde que cheguei em Guarapari. Tenho muitos agradecimentos a fazer e com certeza acabarei esquecendo de algum. Perdoe-me antecipadamente. Muitos são responsáveis por este carinho imenso que recebi”, declarou.

Citando vários amigos e autoridades em seus agradecimentos, Marcelo exalta “o povo de Guarapari, que sempre foi um aliado e me incentivou em tudo, tudo mesmo, são 25 anos que me sinto totalmente imerso neste “Amor por Guarapari”, finaliza.

Confira abaixo todos os detalhes do Brasão oficial da cidade criado pelo artista multimídia Marcelo Moryan. Significado do Brasão de Guarapari