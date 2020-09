O empresário capixaba Léo Simões está recrutando pessoas que possam assumir o restaurante da pousada localizada no bairro Nova Guarapari, em Guarapari. O objetivo é terceirizar o restaurante.

A pessoa pode ser solteira, casada ou com filhos, poderá morar no local sem pagar aluguel, luz e água. “Busco alguém ou família para assumir o restaurante. Quero terceirizar o restaurante e estou dando aluguel, luz e água, para a pessoa morar aqui e me ajudar”, explicou Leandro.

O empresário destaca que o restaurante tem uma renda boa, e a família consegue viver com o que vender no local.

“Os finais de semanas a pousada costuma ficar cheia, e por ser um lugar mais afastado, as pessoas optam em comer no restaurante. Eu antes fazia tudo sozinho, mas a demanda aumentou muito e optei por terceirizar. Acredito que será uma grande oportunidade, já que a pessoa vai poder morar na pousada, não terá gastos e com a venda no restaurante conseguirá se manter financeiramente”, completa Leandro.

Para se candidatar a vaga, os interessados devem preencher o formulário com informações pessoais.

Segue o formulário. Clique aqui.