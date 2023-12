Nesta semana, o Maxime Centro Educacional viveu momentos de emoção e celebração durante o encerramento do ano letivo. Com dois dias de festividades para finalizar as últimas turmas, o evento contou com apresentações dos alunos, depoimentos emocionantes dos professores, juramentos e uma atmosfera repleta de alegria e realização.

O diretor Pedro Henrique compartilhou sua satisfação ao comentar sobre o encerramento do ano: “É muito gratificante para nós encerrar o ano celebrando a vitória dos nossos alunos. Hoje é a formatura do 5º ano, ontem foi do Jardim 2, e na semana passada fizemos a do 3º e 9º ano. Nosso trabalho é contínuo. Eles estão encerrando um ciclo e no ano que vem iniciam outro. Para nós, foi um ano de muitas realizações. Conseguimos executar os projetos que planejamos, vimos a evolução dos nossos alunos no dia a dia, a felicidade deles em estar aprendendo aqui na escola. Isso é o que move nossa profissão de educador e o resultado do nosso trabalho se manifesta nas pessoas”, explicou Pedro.

Momentos junto aos filhos. O evento também contou com a participação ativa dos pais, que enalteceram a importância de celebrar esses momentos junto aos filhos. Lívia Rangel, mãe da aluna Luana, destacou a relevância de acompanhar de perto essa transição: “É importante comemorar com nossos filhos o encerramento de ciclos e celebrar a chegada de uma nova etapa que é o sexto ano. Eles estão crescendo e a nossa presença junto à escola faz toda a diferença. É uma fase complexa porque estão deixando de ser crianças para entrar na adolescência. Então essa orientação, essa participação, esse acolhimento é essencial para eles lidarem melhor com os novos desafios”

Gratidão. O pai de Luana, Átila Barcelos, expressou sua gratidão à equipe do Maxime Centro Educacional: “Só temos a agradecer a equipe Maxime. Luana estuda aqui desde os 2 anos. É uma escola que vai além da educação acadêmica, mas que se importa também em formar cidadãos conscientes dos seus deveres e direitos” .

O encerramento do ano letivo no Maxime Centro Educacional não apenas marcou o fim de um ciclo, mas também ressaltou a importância do trabalho educacional na formação integral dos alunos, deixando um legado de conhecimento, valores e memórias inesquecíveis para todos os envolvidos.