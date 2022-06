Uma médica veterinária capixaba de 29 anos foi morta a tiros em Teixeira de Freitas, cidade no extremo sul da Bahia, na noite de quinta-feira (23). Crislaine Boldrini Faé pilotava uma moto quando foi perseguida por dois homens que atiraram contra ela.

Segundo a polícia, Crislaine saía do trabalho e ainda estava de uniforme quando foi perseguida pelos dois homens em uma motocicleta. A médica tentou fugir com a moto. Ao passar pela rua do Cedro, região do Centro, foi atingida por quatro tiros, ainda com o veículo em movimento.

Durante a fuga Crislaine entrou na contramão de uma pista da rua Pedro Medeiros Guerra, e provocou um acidente com os assassinos e um carro que seguia pela via. Os criminosos ainda não foram identificados. Eles deixaram cair no chão a arma usada no crime.

A autoria e a motivação são investigadas pela Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. Crislaine era natural de Rio Bananal, no Espírito Santo.