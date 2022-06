O Governo do Estado autorizou, nesta sexta-feira (24), o início das obras de macrodrenagem na bacia do Rio Formate, no município de Viana. Serão investidos R$ 11 milhões na construção de reservatório de amortecimento de cheias e parque linear, além da execução dos serviços de limpeza, retificação e ampliação da calha do rio. As obras vão beneficiar nove bairros de Viana. Além disso, o município vai receber mais de R$ 30 milhões em novos investimentos nas áreas de educação, infraestrutura, esportes e saúde.

O governador Renato Casagrande falou sobre a importância das entregas. “Uma obra anima as pessoas. As palavras falam ao vento, mas as obras falam ao coração. Quando você realiza, transforma a vida das pessoas. Essa é a minha tarefa, melhorar a vida das pessoas. É importante darmos passos para melhorar a infraestrutura urbana. Por exemplo, o Rio Formate terá toda sua extensão revitalizada, com alargamento e dragagem para que possamos resolver a situação dos alagamentos”, disse.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, celebrou os anúncios recebidos para o município. “A parceria estabelecida entre a Prefeitura de Viana e o Governo do Estado possibilita um dos seus maiores momentos de crescimento que Viana já viu. Com esses investimentos, podemos ver uma cidade diferente e a cada dia melhor, com mais qualidade de vida para a população e oportunidades para quem escolheu essa cidade para viver”, afirmou.

Macrodrenagem

O reservatório de amortecimento ocupará uma área de 43.166,28 metros quadrados com o objetivo de conter os picos de cheias durante o período chuvoso, retardando a chegada das águas no rio Formate. No entorno do reservatório, localizado em Roda D’água, em Cariacica, será implantado um parque linear, com área de 126.287 metros quadrados, para ser utilizado como área de lazer para a comunidade, com ciclovia, pista de caminhada, dois campos de futebol, academia e 14 quiosques.

De acordo com a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), o desassoreamento e a limpeza do Rio Formate serão realizados numa extensão de 14 quilômetros, visando a aumentar a capacidade atual de escoamento. As obras vão beneficiar os bairros lindeiros ao Rio Formate, entre eles: Vista Dourada, Novo Horizonte, Operário, Industrial, Marcílio de Noronha, Vila Bethânia, Campo Verde, Coqueiral e Caçaroca.

Mais investimentos

Na área de habitação, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para construção de 30 unidades habitacionais de Interesse Social no bairro Campo Verde. A ação faz parte do Programa Estadual Nossa Casa, com recursos provenientes do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHAB/ES.

Serão unidades habitacionais geminadas, em quinze lotes pulverizados em Campo Verde, já dotados de infraestrutura básica (rede de distribuição de água, rede de esgoto, energia elétrica, serviços e coleta de resíduos sólidos, drenagem e pavimentação). O investimento do Estado é de R$ 2,1 milhões com contrapartida do município de R$ 2 milhões, totalizando o montante de R$ 4,1 milhões.

Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado vai transferir mais R$ 4,43 milhões para o Fundo Municipal de Investimentos de Viana. Os recursos serão aplicados na aquisição de caminhão baú, construção de campo de futebol Society na comunidade de Perobas, além da pavimentação, drenagem, implantação de ciclovia e sinalização da Rodovia Viana Norte, situada no bairro Canaã. O Fundo Cidades é gerido pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP).

Durante o evento, também foram anunciados diversos investimentos importantes para a área de esporte. Na ocasião, foram assinadas as Ordens de Serviço para construção de um Campo Bom de Bola no bairro Morada de Bethânia, além dos acordos de cooperação técnica para reforma de outros quatro campos, nas seguintes localidades: Vila Bethânia, Areinha, Bom Pastor e Caxias do Sul. Ao todo, serão mais de R$ 2,1 milhões em recursos para projetos.

“Viana é uma cidade que cresce, cada vez mais, ao longo dos anos e merece todos esses investimentos. A reforma desses quatro campos vai possibilitar que espaços esportivos que não estão sendo utilizados por conta do estado em que se encontram, possam começar a servir à comunidade novamente. É uma ação muito importante do Governo do Estado”, frisou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Novas escolas e recursos para Saúde

O Governo do Estado vai repassar R$ 19 milhões ao Município de Viana por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). Os recursos serão utilizados para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Parque Rota das Garças e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) Morada de Bethânia e CMEI Morada de Noronha.

A EMEF Parque Rota das Garças vai possibilitar o atendimento de 3.908 alunos da rede pública municipal. Somados, os dois novos CMEIs vão possibilitar a oferta de mais 240 vagas de creche e 269 vagas de pré-escola na rede pública municipal. A previsão é de que as obras sejam licitadas e iniciadas ainda este ano.

Com o intuito de facilitar o acesso aos serviços de saúde para toda a população de forma segura e eficaz, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), entregou dois veículos de transporte sanitário para o município de Viana. A ação faz parte do contrato de aquisição de 89 veículos do tipo Van por parte da Sesa. Com capacidade de transporte para até 16 passageiros, os automóveis serão distribuídos para todos os municípios capixabas, sendo investido R$ 23,4 milhões.

Também foi anunciado no município a entrega de duas câmaras frias com capacidade de 300 litros. Os equipamentos serão destinados às salas de vacinação de Viana que não dispõem de local adequado para armazenamento de imunobiológicos. Por meio de incentivo financeiro encaminhado pelo Ministério da Saúde, foram adquiridos pelo Governo do Estado 40 câmaras de refrigeração, no valor total de R$ 544 mil. Os objetivos são aprimorar e equipar as salas de vacinação de cada cidade.

O subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou a importância dos investimentos na área da saúde, que contribuem para o avanço da qualidade assistencial. “A proposta de investimento nas câmaras frias e nos veículos contempla os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, proporcionando maior universalidade, equidade e qualidade no atendimento ao paciente. Estamos incentivando os municípios para que todos possam ofertar o melhor serviço para a população”, ressaltou.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Maria Emanuela Pedroso (Economia e Planejamento), Fabricio Noronha (Cultura) e Fabricio Machado (Meio Ambiente e Recursos Hídricos); a senadora Rose de Freitas; o deputado federal Neucimar Fraga; os deputados estaduais Janete de Sá e Marcelo Santos; além de moradores e lideranças da região.