O município de Cariacica completa 132 anos de emancipação política nesta sexta-feira (24). A cidade está recebendo novos investimentos em infraestrutura, saneamento, educação e saúde. São mais de R$ 120 milhões em obras e ações do Governo do Estado. Neste dia tão especial, o governador Renato Casagrande fez a entrega de obras, como a nova Praça de Campo Grande, e anunciou investimentos, como a dragagem do Rio Formate, a implantação do projeto de urbanismo e arquitetura da Orla de Porto de Santana e a construção de cinco novas escolas.

Antes do início do desfile cívico-militar em alusão ao aniversário de Cariacica, o governador fez a transferência simbólica da Capital do Estado para o município. É a segunda vez que a cidade recebe a homenagem, no Dia de São João Batista. Casagrande participou da entrega das obras de Praça de Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia – uma das principais vias da Região Metropolitana. Com investimento de R$ 2,48 milhões, as melhorias incluem a implantação de iluminação externa, chafariz, playground, academia com sete equipamentos e sinalização horizontal.

“Quero parabenizar a cidade de Cariacica pelos 132 anos e dizer que essa parceria com a Prefeitura tem produzido resultados extraordinários. Estamos construindo o Hospital Geral de Cariacica e reformando a Avenida América. Além disso, todo o saneamento básico da cidade está contratado e muitos outros investimentos que estão mudando a realidade de quem mora aqui. Na educação, são mais de R$ 50 milhões investidos em escolas estaduais e municipais, em parceria com a Prefeitura. Cariacica tinha um grande déficit de investimentos, mas estamos recuperando e fazendo os maiores investimentos da história da cidade”, afirmou o governador Renato Casagrande.

“Estamos construindo uma nova Cariacica que agora está se tornando realidade. Somos a cidade com o maior desenvolvimento do Estado. São centenas de milhões de reais investidos na cidade. Quero agradecer a toda nossa cidade e ao governador. Nesses 132 anos, o maior presente que podemos receber é fazer o bem e melhorar a qualidade de vida desse povo maravilhoso”, declarou o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.

Durante a solenidade, o governador assinou a Ordem de Serviço para o início das obras de construção da macrodrenagem da bacia do Rio Formate. Serão investidos R$ 11 milhões na construção de reservatório de amortecimento de cheias e parque linear, além da limpeza, retificação e ampliação da calha do rio. O reservatório de amortecimento ocupará uma área de 43.166,28 metros quadrados com o objetivo de conter os picos de cheias durante o período chuvoso, retardando a chegada das águas no rio Formate.

No entorno do reservatório, localizado em Roda D’água, será implantado um parque linear, com área de 126.287 metros quadrados, para ser utilizado como área de lazer para a comunidade, contemplando 2.250 metros de ciclovia e pista de caminhada e equipamentos urbanos, 2 campos de futebol, academia para melhor idade e adultos e 14 quiosques. O desassoreamento e a limpeza do Rio Formate serão realizados numa extensão de 14 quilômetros, visando aumentar a capacidade atual de escoamento.

A obra vai beneficiar os bairros lindeiros ao Rio Formate (Vista Dourada, Novo Horizonte, Operário, Industrial, Marcílio de Noronha, Vila Bethânia, Campo Verde, Coqueiral e Caçaroca).

Também foi assinado o convênio para drenagem e pavimentação das ruas Muriaé, Rio Paraná e Rio Negro, no bairro Bela Vista, com investimento de R$ 1,5 milhão. O projeto conta com 3.246 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 1.081 metros de meio fio, 502 metros de drenagem, 71 caixas ralo, 07 poços de visita, 24 unidades de descida de água, 788 metros quadrados de passeio em concreto com tela de aço, 33 metros de rampa de pedestres acessível em ladrilho hidráulico e 180 metros quadrados de sinalização horizontal. Investimentos que beneficiam cerca de 4 mil moradores da região.

Entre os investimentos anunciados estão ainda as obras de drenagem e pavimentação das ruas Ouro Preto, Itabira/Furnas, Poços de Caldas, Belo Horizonte/Conselheiro Lafaiete, Uberaba, Visconde do Rio Branco, Resplendor, Abaeté, Sonho Lento, localizadas no bairro Vila Prudêncio. As intervenções contam com investimento de R$ 8 milhões do Governo do Estado, além da contrapartida do Município.

Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado vai transferir R$ 44,51 milhões para o Fundo Municipal de Investimento de Cariacica. A maior parte dos recursos será destinada para a área de infraestrutura. Do total, serão aplicados R$ 24 milhões de drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Retiro Saudoso, Campo Verde, Vila Prudêncio e Jardim Campo Grande, além de R$ 20 milhões em obras e serviços para implantação do projeto de urbanismo e arquitetura da Orla de Porto de Santana. O município vai receber ainda R$ 500 mil para a elaboração da carteira de projetos técnicos estruturantes.

Na área da educação, o Governo do Estado está investindo R$ 53,9 milhões em melhorias na rede pública estadual e municipal. Foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ivan Roberto de Souza, no bairro Santo Rosa, que foi totalmente reformado e ampliado com recursos do Estado. A construção permitiu a ampliação de 40 vagas, totalizando 280 crianças atendidas no Ensino Pré-Escola naquela unidade.

O governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para obras de reforma e ampliação da Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Maria de Lourdes Poyares Labuto, no bairro Tabajara, e da EEEFM São João Batista, localizada no bairro de mesmo nome. Além disso, será iniciada a reforma, ampliação e construção de quadra poliesportiva da EEEFM Nossa Senhora Aparecida, em Oriente, bem como a reforma, conclusão do bloco C e da área externa da EEEFM João Crisóstomo Belesa, em Porto de Santana. A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Cariacica também vai receber obras de manutenção.

Cariacica vai receber ainda recursos para obras em escolas municipais por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). Os recursos serão aplicados na construção dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) Hilva Sebastiana, CMEI Jardim Botânico e CMEI Morada de Santa Fé e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Nilton Gomes e EMEF Prolar.

Durante as comemorações do Aniversário de Cariacica, foram entregues dois novos veículos de transporte sanitário ao município. O objetivo da ação é garantir acesso para toda população aos serviços das Redes de Atenção e Vigilância em Saúde. Ao todo, foram adquiridos pelo Governo do Estado 89 automóveis do tipo Van, com investimento de R$23,4 milhões. Serão beneficiados todos os 78 municípios capixabas, sendo destinados dois veículos para aqueles com população superior a 75 mil habitantes e um para os menores.

“O Governo, juntamente com os municípios, decidiu recompor a frota de transporte sanitário em todo território capixaba. Hoje entregamos em Cariacica dois veículos modernos e muito bem equipados. Posteriormente, o município também será contemplado com uma van para o programa Consultório na Rua, possibilitando, dessa forma, assistência mais adequada à população em situação de rua que necessita desse tipo de serviço”, acrescentou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.