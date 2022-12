Depois de dezenas de grandes jogos, a Copa do Mundo do Catar chegou ao fim com a partida entre Argentina e França, disputada no último domingo (18), no estádio Lusail. Os hermanos conquistaram o terceiro título mundial nas disputas de pênaltis, após um empate com vários gols no tempo corrido.

Todos os espectadores que pararam para acompanhar a final da Copa do Mundo do Catar puderam ver a melhor partida do torneio no último domingo (18). O placar começou a trabalhar aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Messi converteu um pênalti marcado em Di Maria.

O camisa 11, por sua vez, também balançou as redes em um belo lance ofensivo dos hermanos, com uma troca de passes bem trabalhada. A bola parou no pé dele dentro da grande área adversária, cara a cara com o goleiro Lloris, e com uma firme finalização ele partiu para a comemoração.

O que parecia uma vitória garantida para muitos resultou em uma reação histórica da França. Aos 34 minutos do segundo tempo, a jovem estrela francesa, Mbappe, converteu uma cobrança de pênalti e dois minutos depois voltou a marcar com um belo gol de voleio dentro da grande área argentina.

Messi também voltou a marcar aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação ao aproveitar um rebote. Nove minutos depois, Mbappe balançou as redes novamente com um gol de pênalti. Com o empate também na prorrogação, a partida seguiu para os pênaltis, quando os hermanos conquistaram o tricampeonato com um placar de 4 a 2 nas cobranças.

As grandes atuações de ambos os lados nesta partida acirradíssima fecharam com chave de ouro o mundial do Catar. Esta também foi a última edição de Copa do Mundo disputada pelo ex-melhor do mundo Lionel Messi. O maior título do esporte é a cereja do bolo de uma das maiores carreiras que o mundo do futebol já viu.

