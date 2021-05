A Samarco recebeu, nesta quarta-feira (19/5), no Complexo de Ubu, a visita do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A agenda teve início com as boas-vindas do diretor-presidente da Samarco, Rodrigo Vilela, por meio de videoconferência.

Bento conheceu o processo produtivo integrado da Samarco, com destaque para o novo modelo de disposição de rejeitos, sem a utilização de barragens. O ministro também pôde constatar as iniciativas realizadas para a retomada gradual da produção, em dezembro de 2020, com 26% da capacidade operacional. A empresa informou ainda que, desde o reinício das atividades operacionais, foram realizados 27 embarques de pelotas de minério de ferro com destino à América, Europa, Oriente Médio e Ásia.

Acompanhado do gerente-geral de Operações da Samarco, Sérgio Mileipe, o ministro esteve nas instalações do Complexo de Ubu e visitou a usina 4 e o porto, onde a agenda foi encerrada.

Bento Albuquerque destacou a retomada da Samarco e sua importância para a atividade econômica do país. “A retomada operacional significa, além da contribuição para a balança comercial brasileira, a geração de emprego e renda para a região”, falou.

Também participaram do encontro, o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal de Oliveira e os deputados federais Evair de Melo (ES), Soraya Manato (ES), Ubiratan Sanderson (RS) e Hélio Lopes (RJ).