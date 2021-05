Após vários meses com aumentos expressivos no número de mortos pela covid-19 em Guarapari, com quebras seguidas de recordes de óbitos na cidade, o mês de maio trouxe uma boa notícia: a queda na quantidade de pessoas que faleceram pela doença, até o momento foram 24 pessoas em 19 dias.

Em comparação ao mês de abril, que quebrou recordes de óbitos, com 72 mortes em 30 dias, maio está abaixo da média de mortos, com apenas 1/3 do período anterior em 19 dias, o número poderá aumentar nas próximas semanas, mas se continuar seguindo a tendência, a letalidade será reduzida.

Taxa de letalidade e transmissão do vírus

Mesmo com os dados do Painel Covid mostrando que menos mortes foram registradas, a taxa de letalidade do vírus está maior do que no mês passado, antes era 2,5% e agora está em 2,6%, representando que, para haver queda nos óbitos, houve uma queda considerável na taxa de transmissão da covid-19.

Na prática, quem se contaminasse com o coronavírus neste mês teria 0,1% de chance a mais de falecer, porém, como a taxa de transmissão do vírus foi reduzida, menos pessoas morreram pela doença.

Números da doença nos bairros

Confira abaixo a relação dos 10 bairros com mais pessoas contaminadas em Guarapari:

Praia do Morro com 1.930, Muquiçaba com 1.030, Itapebussu com 866, Santa Mônica com 786, Ipiranga com 710, Centro com 678, Kubistchek com 498, São Gabriel com 441, Jardim Santa Rosa com 378 e Santa Margarida com 373.