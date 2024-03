Como clonar um celular pelo número e com discrição

Clonar um telefone celular por número é uma necessidade comum, mas a eficácia desses métodos varia. Neste artigo, vamos nos aprofundar na clonagem legal de telefones celulares e em métodos eficazes, destacando o mSpy como a melhor solução para clonar celular à distância só com o número.

Clonar celular pelo número é legal?

A clonagem de telefones envolve a transferência de dados de um telefone para outro sem duplicar fisicamente o dispositivo. Se pretende saber como clonar um celular pelo número, saiba que a clonagem pode ser legal quando usada para monitorar os telefones de crianças menores de idade para fins de segurança.

Como clonar um celular sem tocá-lo?

Descubra três métodos de monitoramento digital. mSpy fornece informações em tempo real sobre as atividades digitais de um celular. O Backup do iCloud oferece armazenamento de dados sem fio. O Bluetooth permite a transferência de arquivos sem fio entre dispositivos.

Clonar um celular pelo número grátis usando mSpy

O mSpy é uma solução completíssima de monitoramento parental que oferece informação em tempo real sobre as atividades digitais de um celular. Possui recursos como:

Rastreador de localização por GPS e histórico de localização;

Gravador de tela do dispositivo para monitorar as atividades;

Monitoramento do histórico de sites visitados;

Keylogger com registro de todas as teclas digitadas no dispositivo;

Monitoramento das chamadas telefônicas com registro detalhado;

Monitoramento de mensagens de texto, inclusive o conteúdo multimídia;

Visualizadores de fotos e vídeo armazenados no dispositivo;

Monitoramento de e-mail;

Bloqueador de aplicativos específicos;

Bloqueador de sites inadequados.

Compatível com dispositivos iOS e Android, o mSpy é uma ferramenta confiável para manter as crianças seguras na era digital atual.

Clonar celular à distância só com o número via iCloud Backup

O Backup do iCloud simplifica o backup do dispositivo, armazenando dados sem fio na nuvem. As limitações desse método incluem armazenamento insuficiente para dados extensos e dependência de uma conexão Wi-Fi estável.

Para ativar o backup do iCloud, navegue até Configurações > [Seu nome] > iCloud > Backup e toque em “Fazer backup agora” para obter um backup imediato. Durante a configuração em um novo dispositivo, selecione “Restaurar do backup do iCloud” e escolha o backup desejado para a transferência dos dados.

Usando Bluetooth

O Bluetooth oferece um método alternativo a espiao celular pelo número para transferir arquivos menores ou contatos sem fio. As desvantagens desse método incluem velocidades de transferência mais lentas para arquivos maiores e eficiência limitada em distâncias maiores. Para utilizar o Bluetooth, ambos os dispositivos devem ativar o recurso, estabelecer uma conexão, selecionar dados para transferência e confirmar o recebimento no dispositivo receptor.

Conclusão

Em conclusão, clonar um celular pelo número grátis é viável, mas o mSpy se destaca como a melhor opção, fornecendo monitoramento parental abrangente e em tempo real das atividades digitais, garantindo a segurança das crianças na era digital.